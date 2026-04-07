Comment régler la situation?

Les jeunes qui fréquentent l’école publique régulière sont plus malheureux que ceux inscrits au privé ou dans des programmes spéciaux.

C’est le constat de la médecin Mélissa Généreux, qui s’est exprimée sur le sujet dans un article de La Presse paru mardi.

Écoutez Jérôme Landry, animateur au FM93 à Québec, aborder le sujet au micro de l’animatrice Marie-Ève Tremblay.