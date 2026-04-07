 Aller au contenu
Comment régler la situation?

École à trois vitesses: les élèves du public sont les plus malheureux

par 98.5

0:00
26:49

Entendu dans

Radio textos

le 7 avril 2026 10:42

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
École à trois vitesses: les élèves du public sont les plus malheureux
Les jeunes qui fréquentent l’école publique régulière sont plus malheureux que ceux inscrits au privé ou dans des programmes spéciaux. / Prostock-studio / Adobe Stock

Les jeunes qui fréquentent l’école publique régulière sont plus malheureux que ceux inscrits au privé ou dans des programmes spéciaux.

C’est le constat de la médecin Mélissa Généreux, qui s’est exprimée sur le sujet dans un article de La Presse paru mardi.

Écoutez Jérôme Landry, animateur au FM93 à Québec, aborder le sujet au micro de l’animatrice Marie-Ève Tremblay.

«Je pense qu’il ne faudrait pas non plus tourner le dos à ces programmes-là parce qu’il y a une injustice. Je pense qu’il faut surtout essayer de trouver une façon de renforcer l’école publique ordinaire, de la rendre plus attrayante et plus intéressante. Mais il y a un courant de pensée qui voudrait qu’on nivelle un peu plus vers le bas.»

Jérôme Landry

L’animatrice Marie-Ève Tremblay estime toutefois que les problèmes des écoles publiques se situent dans le manque de financement qu’elles reçoivent et qu’il n’existe pas de «solution miracle» pour aller chercher les fonds nécessaires.

«Il faudrait arrêter de subventionner le privé, parce qu'on va le prendre où l'argent pour améliorer le public? Puis, si le public devient plus intéressant, peut être que bien des parents vont éviter de s'endetter pour envoyer leurs enfants au privé. Parce que c'est pas juste les familles riches qui paient pour le privé.»

Marie-Ève Tremblay

Vous aimerez aussi

Artemis: un record historique et une percée humaine à 400 mille km de la Terre
Lagacé le matin
Artemis: un record historique et une percée humaine à 400 mille km de la Terre
0:00
11:10
Spécial «Numérique» | L'énigme du mardi 7 avril
Lagacé le matin
Spécial «Numérique» | L'énigme du mardi 7 avril
0:00
1:40
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Quels sont les dangers des applications qui nous localisent?
Rattrapage
Vie numérique
Quels sont les dangers des applications qui nous localisent?
Vers une démocratisation de la taxe sur la consommation de l’eau au Québec?
Rattrapage
Utilisateur-payeur
Vers une démocratisation de la taxe sur la consommation de l’eau au Québec?
Les intelligences artificielles remplaceront-elles un jour l’humain?
Rattrapage
Limites technologiques
Les intelligences artificielles remplaceront-elles un jour l’humain?
Des théories du complot circulent déjà sur la mission Artemis II
Rattrapage
Exploration lunaire
Des théories du complot circulent déjà sur la mission Artemis II
Risque d’éblouissement: faut-il limiter la puissance des phares des voitures?
Rattrapage
Enquête de Transports Canada
Risque d’éblouissement: faut-il limiter la puissance des phares des voitures?
«L'OMS l'a dit 1000 fois: les salons de bronzage sont cancérigènes»
Rattrapage
Documentaire «La face cachée du soleil»
«L'OMS l'a dit 1000 fois: les salons de bronzage sont cancérigènes»
L’aide médicale à mourir est-elle trop pratiquée au Québec?
Rattrapage
Le cas québécois suscite des craintes en France
L’aide médicale à mourir est-elle trop pratiquée au Québec?
«Tempêtes dans ma tête»: la quête de lucidité de Maxim Martin
Rattrapage
Bonheur, résilience et Jésus de Nazareth
«Tempêtes dans ma tête»: la quête de lucidité de Maxim Martin
«C'est la plus grande douleur que j'ai vécue de toute ma vie»
Rattrapage
Le gynécologue de Marie-Eve radié
«C'est la plus grande douleur que j'ai vécue de toute ma vie»
Christiane Charette: la radio, le direct et le besoin de «rester vraie»
Rattrapage
Grande entrevue avec l'animatrice chevronnée
Christiane Charette: la radio, le direct et le besoin de «rester vraie»
Coût pour élever un enfant: «On est autour du demi-million en 2026»
Rattrapage
Ils restent de plus en plus longtemps à la maison
Coût pour élever un enfant: «On est autour du demi-million en 2026»
Être saoul dans sa voiture stationnée: est-ce automatiquement illégal?
Rattrapage
Des nuances s'imposent
Être saoul dans sa voiture stationnée: est-ce automatiquement illégal?
De prof de cégep à commandant: l'aventure de la réserve
Rattrapage
Recrutement militaire
De prof de cégep à commandant: l'aventure de la réserve
«Postes Canada tente d’évoluer au XXIᵉ siècle avec une structure du XXᵉ siècle»
Rattrapage
Fin de la livraison à domicile
«Postes Canada tente d’évoluer au XXIᵉ siècle avec une structure du XXᵉ siècle»