 Aller au contenu
Lutte pour le premier rang

Les Canadiens en attente du duel contre le Lightning

par 98.5 Sports

0:00
12:45

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 avril 2026 18:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Les Canadiens en attente du duel contre le Lightning
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, mercredi à Brossard, la veille du duel contre le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell.

Martin McGuire y était et il résume la journée des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Kaiden Guhle manquait à l'appel à l'entraînement;
  • Un bon entraînement de 30 minutes avec tous les joueurs disponibles;
  • Les marques individuelles ne doivent pas devenir un boulet;
  • L'enjeu de la première position face au Lightning;
  • Brendan Gallagher va-t-il jouer contre le Lightning? Alexandre Texier, lui, le sera.

Vous aimerez aussi

Michael Hage bientôt avec les Canadiens?
Le Québec maintenant
Michael Hage bientôt avec les Canadiens?
0:00
7:27
«Son impact, à ses débuts, est vraiment impressionnant» -Daniel Brière
Les amateurs de sports
«Son impact, à ses débuts, est vraiment impressionnant» -Daniel Brière
0:00
16:29
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je m'attends à le voir signer et jouer au moins un match» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Hage avec le Tricolore dans quelques jours?
«Je m'attends à le voir signer et jouer au moins un match» -Stéphane Leroux
«Jouer mon premier match dans la LNH, ça a fait du bien» -Nathan Gaucher
Rattrapage
Débuts dans la Ligue nationale
«Jouer mon premier match dans la LNH, ça a fait du bien» -Nathan Gaucher
Les étonnants Sénateurs sont toujours dans le portrait des séries
Rattrapage
Avec quatre matchs à disputer
Les étonnants Sénateurs sont toujours dans le portrait des séries
«J'ai changé énormément, c'est la chose la plus difficile» -Charles Jourdain
Rattrapage
Il s'est rebâti sur une nouvelle fondation
«J'ai changé énormément, c'est la chose la plus difficile» -Charles Jourdain
«Aucun golfeur n'arrive en forme dominante» -Yohann Benson
Rattrapage
Tournoi des Maîtres 2026
«Aucun golfeur n'arrive en forme dominante» -Yohann Benson
«Son impact, à ses débuts, est vraiment impressionnant» -Daniel Brière
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Porter Martone brille avec les Flyers
«Son impact, à ses débuts, est vraiment impressionnant» -Daniel Brière
«Avec les Canadiens, ce n'est jamais terminé» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Remontée spectaculaire contre les Panthers
«Avec les Canadiens, ce n'est jamais terminé» -Antoine Roussel
Est-ce qu'il y a une place pour Michael Hage chez les Canadiens?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
Est-ce qu'il y a une place pour Michael Hage chez les Canadiens?
«C'est le temps de céder la place» -Michel Y. Lacroix
Rattrapage
La retraite après plus de 36 ans à RDS
«C'est le temps de céder la place» -Michel Y. Lacroix
Finale universitaire, Éli Jolin, et les Raptors à la dérive
Rattrapage
Basketball
Finale universitaire, Éli Jolin, et les Raptors à la dérive
«C'est réalisable de finir premiers, et pourquoi pas?» -Danièle Sauvageau
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
«C'est réalisable de finir premiers, et pourquoi pas?» -Danièle Sauvageau
Les blessures s'accumulent déjà chez les Blue Jays
Rattrapage
Mauvais début de saison
Les blessures s'accumulent déjà chez les Blue Jays
Eli Jolin jouera en NCAA avec Santa Clara à la rentrée
Rattrapage
Un Québécois joueur de l'année préuniversitaire
Eli Jolin jouera en NCAA avec Santa Clara à la rentrée
«Il ne restait plus de gaz dans le réservoir» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le revers des Canadiens face aux Devils
«Il ne restait plus de gaz dans le réservoir» -Tony Marinaro