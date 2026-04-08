Lutte pour le premier rang

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, mercredi à Brossard, la veille du duel contre le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell.
Martin McGuire y était et il résume la journée des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Kaiden Guhle manquait à l'appel à l'entraînement;
- Un bon entraînement de 30 minutes avec tous les joueurs disponibles;
- Les marques individuelles ne doivent pas devenir un boulet;
- L'enjeu de la première position face au Lightning;
- Brendan Gallagher va-t-il jouer contre le Lightning? Alexandre Texier, lui, le sera.