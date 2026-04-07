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Crise du système de santé

Dilemme moral: témoignage d’un médecin qui a quitté le privé pour le public

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 avril 2026 07:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dilemme moral: témoignage d’un médecin qui a quitté le privé pour le public
Docteur Maroun Abi-Saad, qui est retourné travailler dans le secteur public après un passage au privé. / Adobe Stock

Alors que beaucoup de médecins choisissent de quitter le réseau public pour bénéficier de conditions plus favorables au privé, il existe aussi des professionnels de la santé qui font la démarche inverse.

C’est le cas du docteur Maroun Abi-Saad, qui est retourné travailler dans le secteur public, motivé par un conflit moral lié à l'accès inégal aux soins, notamment pour des patients vulnérables et immigrants.

Il raconte avoir fait des diagnostics de maladies graves et de cancers à des personnes qui ne pouvaient pas avoir accès à des soins publics.

Souvent, ces patients au privé devaient attendre pour récolter les fonds nécessaires avant de pouvoir aller consulter, pendant que leur état de santé se dégradait.

Écoutez le Dr Maroun Abi-Saad, omnipraticien, raconter son expérience dans le réseau de la santé, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Il parle d’un dilemme moral qui l’a presque poussé vers l’épuisement professionnel.

«J'ai annoncé des cancers du cerveau, des cancers du pancréas, tout ça. Il y a des patients que ça faisait six mois qu'ils perdaient du poids à vue d'œil, sans aucune explication. Je suis [...] autant bon qu'un autre collègue. Si on avait vu ça plus tôt, on aurait pu agir.»

Dr Maroun Abi-Saad

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