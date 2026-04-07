Lacunes dans la surveillance des adhésions

Est-ce que les partis politiques québécois analysent vraiment les demandes d’adhésion de leurs partisans? Est-ce que leurs systèmes de surveillance sont assez développés pour éviter qu’un enfant ait sa carte de membre? Frédéric Labelle a mené l’enquête.

Alors que la loi électorale permet qu’un mineur puisse être membre d'un parti politique, il incombe à chaque parti de déterminer l'âge minimal requis pour l’adhésion.

Le chroniqueur Frédéric Labelle a tenté de faire adhérer une fillette de trois ans, nommée Océane, qui n’existe pas aux cinq principaux partis politiques québécois, et voici ses résultats

Refus ou contrôle efficace : les libéraux et Québec solidaire ont bloqué la tentative dès le départ.

La CAQ a pour sa part suspendu l’adhésion et fait un suivi rigoureux rapidement sans émettre de carte de membre.

Failles importantes : le Parti conservateur et le Parti québécois acceptent la demande, encaissent le paiement et envoient même une carte de membre.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle présenter les résultats de son enquête auprès des partis, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

Dans le cas du Parti conservateur du Québec, la carte de membre a été émise rapidement, sans vérification, et la fillette de trois ans a même été invitée à un cocktail.

Au Parti québécois, malgré des échanges et des incohérences, la carte de la petite Océane a aussi été envoyée.