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Lacunes dans la surveillance des adhésions

Une fillette de 3 ans devient membre de deux partis politiques québécois

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 avril 2026 07:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Une fillette de 3 ans devient membre de deux partis politiques québécois
Une fillette de 3 ans a pu obtenir sa carte de membre auprès de deux partis politiques québécois. / Adobe Stock

Est-ce que les partis politiques québécois analysent vraiment les demandes d’adhésion de leurs partisans? Est-ce que leurs systèmes de surveillance sont assez développés pour éviter qu’un enfant ait sa carte de membre? Frédéric Labelle a mené l’enquête.

Alors que la loi électorale permet qu’un mineur puisse être membre d'un parti politique, il incombe à chaque parti de déterminer l'âge minimal requis pour l’adhésion.

Le chroniqueur Frédéric Labelle a tenté de faire adhérer une fillette de trois ans, nommée Océane, qui n’existe pas aux cinq principaux partis politiques québécois, et voici ses résultats

Refus ou contrôle efficace : les libéraux et Québec solidaire ont bloqué la tentative dès le départ.

La CAQ a pour sa part suspendu l’adhésion et fait un suivi rigoureux rapidement sans émettre de carte de membre.

Failles importantes : le Parti conservateur et le Parti québécois acceptent la demande, encaissent le paiement et envoient même une carte de membre.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle présenter les résultats de son enquête auprès des partis, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

Dans le cas du Parti conservateur du Québec, la carte de membre a été émise rapidement, sans vérification, et la fillette de trois ans a même été invitée à un cocktail.

Au Parti québécois, malgré des échanges et des incohérences, la carte de la petite Océane a aussi été envoyée.

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Carte de membre du parti conservateur délivrée à Océane, 3 ans.

Source: Frédéric Labelle

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Carte de membre du Parti québécois délivrée à Océane, 3 ans.

Source: Frédéric Labelle

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