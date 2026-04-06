L’ex-cheffe d’antenne Sophie Thibault présente le documentaire La face cachée du soleil, qui démontre les dangers insoupçonnés d’un cancer souvent sous-estimé et en forte croissance au pays.

L'ancienne tête d'affiche de TVA, qui compose elle-même avec un cancer de la peau, s'est associée à l'entrepreneure Marie-Eve Richard Tougas, qui combat un mélanome métastatique.

Écoutez l'entrepreneure Marie-Eve Richard Tougas et l'ex-cheffe d'antenne Sophie Thibault au sujet du documentaire La face cachée du soleil, à Radio textos.