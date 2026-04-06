L’ex-cheffe d’antenne Sophie Thibault présente le documentaire La face cachée du soleil, qui démontre les dangers insoupçonnés d’un cancer souvent sous-estimé et en forte croissance au pays.
L'ancienne tête d'affiche de TVA, qui compose elle-même avec un cancer de la peau, s'est associée à l'entrepreneure Marie-Eve Richard Tougas, qui combat un mélanome métastatique.
Écoutez l'entrepreneure Marie-Eve Richard Tougas et l'ex-cheffe d'antenne Sophie Thibault au sujet du documentaire La face cachée du soleil, à Radio textos.
«Dans le documentaire, il y a une photo d'un homme qui a été camionneur pendant 40 ans. Tout le côté gauche de son visage semble avoir 75 ans, tandis que le côté droit, qui n'a jamais été exposé au soleil durant toutes ces années, paraît en avoir 15 ou 20 de moins. Cette photo-là dit tout. Il y a aussi des jumelles, l'une qui a profité du soleil et l'autre qui ne s'est jamais exposée. Vous voyez la différence au niveau de la teinte, de la couleur et de la qualité de la peau.»
« Il y a des diplômés en bronzage, des gens qui ont obtenu leur certification. Je ne sais pas non plus qui les délivre. Mais c’est fascinant de voir que ça existe encore, alors qu’on sait très bien que l’Organisation mondiale de la santé l’a dit un millier de fois : les salons de bronzage sont cancérigènes pour l’être humain. »