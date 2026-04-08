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Un duel plus serré que prévu

Chefferie de la CAQ: la victoire de Christine Fréchette n’est plus une certitude

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 avril 2026 07:37

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
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Chefferie de la CAQ: la victoire de Christine Fréchette n’est plus une certitude
La candidate à a chefferie de la CAQ Christine Fréchette. / Graham Hughes / La Presse Canadienne

Les membres de la CAQ ont commencé à voter pour élire le successeur de François Legault, qui sera désigné officiellement le 12 avril.

Si Christine Fréchette avait pris une grande avance dans les intentions de vote, les performances de Bernard Drainville lors des débats et certaines attaques menées par le député de Lévis contre son adversaire semblent jouer en sa faveur.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau revenir sur la course à la chefferie de la CAQ, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Il pointe du doigt la stratégie de Christine Fréchette consistant à présenter son projet pour la détaxation des produits d’épicerie lors de la dernière semaine de campagne.

41,5% des membres inscrits avaient déjà voté au moment d’écrire ces lignes, mercredi matin.

Autres sujets abordés

  • Est-ce que les partis de l’Assemblée nationale accepteront d’appuyer Gabriel Nadeau-Dubois dans les mesures qu’il propose en éducation?
  • Les négociations entre le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du Québec progressent.

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