Exploration lunaire

Les événements spectaculaires ont tendance à alimenter les théories du complot, et le lancement de la mission Artemis II n’y fait pas exception.

Écoutez Christian Page, journaliste spécialisé en actualité paranormale, en discuter lundi, au micro de l’animatrice Marie-Ève Tremblay.

Tout en réitérant la véracité des événements, le chroniqueur explique notamment que le lancement de cette mission interpelle deux groupes complotistes: les platistes et ceux qui ne croient pas à la conquête de l’espace.