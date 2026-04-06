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Exploration lunaire

Des théories du complot circulent déjà sur la mission Artemis II

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Entendu dans

Radio textos

le 6 avril 2026 12:02

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Des théories du complot circulent déjà sur la mission Artemis II
Les événements spectaculaires ont tendance à alimenter les théories du complot, et le lancement de la mission Artemis II n’y fait pas exception / NASA via AP / AP Third Party

Les événements spectaculaires ont tendance à alimenter les théories du complot, et le lancement de la mission Artemis II n’y fait pas exception.

Écoutez Christian Page, journaliste spécialisé en actualité paranormale, en discuter lundi, au micro de l’animatrice Marie-Ève Tremblay.

Tout en réitérant la véracité des événements, le chroniqueur explique notamment que le lancement de cette mission interpelle deux groupes complotistes: les platistes et ceux qui ne croient pas à la conquête de l’espace.

«La mission Artemis II risque de faire mal à ceux qui affirment que nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Ils vont perdre l’un de leurs arguments favoris, car depuis les missions Apollo, ils soutiennent qu’il est impossible d’aller vers la Lune ou d’autres planètes pour des êtres vivants, à cause de ce qu’on appelle les ceintures de Van Allen. Ce sont des particules très chargées et, dans certains cas, radioactives. En réalité, une simple feuille d’aluminium suffit à nous protéger, et les astronautes d’Artemis la traverseront aller-retour.»

Christian Page

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