Concerts virtuels pour les patients de St. Mary

Le Centre hospitalier de St. Mary, à Montréal, offre maintenant des concerts virtuels de la pianiste Alexandra Streliski à ses patients, ce qui augmenterait la qualité des soins.

La Dre Julia Chabot, qui a consacré de nombreuses années de sa carrière à la recherche sur les impacts de la musique sur la santé, souligne que les études démontrent les bienfaits de la musique pour réduire l'anxiété et... la douleur.

Comment est-ce même possible ?

Écoutez les explications de la Dre Julia Chabot, présidente de l'Association des médecins gériatres du Québec, ce jeudi, à Radio textos.