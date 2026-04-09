 Aller au contenu
Concerts virtuels pour les patients de St. Mary

«Des études démontrent que la musique atténue l'anxiété et la douleur»

par 98.5

0:00
13:49

Entendu dans

Radio textos

le 9 avril 2026 11:05

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Des études démontrent que la musique atténue l'anxiété et la douleur»
Les études démontrent les bienfaits de la musique pour réduire l'anxiété et la douleur. / fizkes/Adobe Stock

Le Centre hospitalier de St. Mary, à Montréal, offre maintenant des concerts virtuels de la pianiste Alexandra Streliski à ses patients, ce qui augmenterait la qualité des soins.

La Dre Julia Chabot, qui a consacré de nombreuses années de sa carrière à la recherche sur les impacts de la musique sur la santé, souligne que les études démontrent les bienfaits de la musique pour réduire l'anxiété et... la douleur.

Comment est-ce même possible ?

Écoutez les explications de la Dre Julia Chabot, présidente de l'Association des médecins gériatres du Québec, ce jeudi, à Radio textos.

Vous aimerez aussi

Rendez-vous Québec Cinéma proposera des films en accéléré
Lagacé le matin
Rendez-vous Québec Cinéma proposera des films en accéléré
0:00
4:01
Chien et humain: «Ça peut être une relation assez fusionnelle»
Lagacé le matin
Chien et humain: «Ça peut être une relation assez fusionnelle»
0:00
13:02
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«Pour assurer la pérennité de ta carrière, tu dois être sur les réseaux sociaux»
Rattrapage
Le comédien Sébastien Delorme
«Pour assurer la pérennité de ta carrière, tu dois être sur les réseaux sociaux»
50e but de Caufield: «Ça peut jouer dans la tête cette pression-là»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Atteindra-t-il le plateau?
50e but de Caufield: «Ça peut jouer dans la tête cette pression-là»
Nids-de-poule: l’erreur à éviter absolument quand vous en voyez un
Rattrapage
Les crevaisons en forte hausse au Québec
Nids-de-poule: l’erreur à éviter absolument quand vous en voyez un
«C’est beau d’être un guerrier, mais la vie, ce n’est pas juste un combat»
Rattrapage
Son expérience à la télé-réalité «Hors Réseau»
«C’est beau d’être un guerrier, mais la vie, ce n’est pas juste un combat»
Artémis II, ça sert vraiment à quelque chose?
Rattrapage
Mission spatiale vers la lune
Artémis II, ça sert vraiment à quelque chose?
Biais inconscient: Votre prénom peut déterminer votre vie
Rattrapage
Travail, politique, voyage…
Biais inconscient: Votre prénom peut déterminer votre vie
Attention sur le cellulaire: un couple accusé de négligence en Pennsylvanie
Rattrapage
Enfant mordu par un loup dans un zoo
Attention sur le cellulaire: un couple accusé de négligence en Pennsylvanie
Quels sont les dangers des applications qui nous localisent?
Rattrapage
Vie numérique
Quels sont les dangers des applications qui nous localisent?
Vers une démocratisation de la taxe sur la consommation de l’eau au Québec?
Rattrapage
Utilisateur-payeur
Vers une démocratisation de la taxe sur la consommation de l’eau au Québec?
Les intelligences artificielles remplaceront-elles un jour l’humain?
Rattrapage
Limites technologiques
Les intelligences artificielles remplaceront-elles un jour l’humain?
École à trois vitesses: les élèves du public sont les plus malheureux
Rattrapage
Comment régler la situation?
École à trois vitesses: les élèves du public sont les plus malheureux
Des théories du complot circulent déjà sur la mission Artemis II
Rattrapage
Exploration lunaire
Des théories du complot circulent déjà sur la mission Artemis II
Risque d’éblouissement: faut-il limiter la puissance des phares des voitures?
Rattrapage
Enquête de Transports Canada
Risque d’éblouissement: faut-il limiter la puissance des phares des voitures?
«L'OMS l'a dit 1000 fois: les salons de bronzage sont cancérigènes»
Rattrapage
Documentaire «La face cachée du soleil»
«L'OMS l'a dit 1000 fois: les salons de bronzage sont cancérigènes»