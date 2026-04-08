Mission spatiale vers la lune

Depuis son lancement, la mission spatiale Artémis II ne cesse de fasciner le monde par son exploration de la Lune et par les avancées auxquelles une telle recherche pourrait mener.
Mais au-delà de ces prouesses scientifiques, à quoi sert réellement cette mission de grande envergure? Est-ce vraiment nécessaire?
C’est la question que s’est posé Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs.
Écoutez l’intégralité de la discussion, mercredi, au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.
«Ces explorations-là, c'est devenu scientifique, mais ce n'est pas né d'une manière scientifique. Et c'est nos gouvernements, dans le cas d'Artémis, c'est américain, mais ils ont quand même investi 130 milliards de dollars dans le programme depuis 2017, avec l'idée d'implanter une colonie permanente d'êtres humains sur la Lune. Donc là, tu te poses des questions : est-ce qu'on est en train, de privatiser l'espace, puis que le commun des mortels n'est pas un seul mot à dire sur ce qu'on y fait, pourquoi on y va, et les milliards investis?»