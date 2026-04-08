Mission spatiale vers la lune

Depuis son lancement, la mission spatiale Artémis II ne cesse de fasciner le monde par son exploration de la Lune et par les avancées auxquelles une telle recherche pourrait mener.

Mais au-delà de ces prouesses scientifiques, à quoi sert réellement cette mission de grande envergure? Est-ce vraiment nécessaire?

C’est la question que s’est posé Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs.

Écoutez l’intégralité de la discussion, mercredi, au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.