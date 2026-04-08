Travail, politique, voyage…

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Biais inconscient: Votre prénom peut déterminer votre vie

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 8 avril 2026 11:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Biais inconscient: Votre prénom peut déterminer votre vie
Radio textos / Cogeco Média

Des études scientifiques ont prouvé qu’il existait des liens entre le prénom que l’on porte et notre perception sociale auprès des autres.

Ainsi, les personnes qui ont des prénoms composés de voyelles rondes, comme le «o» ou le «a», seraient considérées comme étant plus douces et plus aimantes que les autres.

Au contraire, des consonnes plus dures et des voyelles comme le «i» sont liées à des personnalités plus énergiques et autoritaires.

Ainsi, notre subconscient associe les Maude, Rose, Noah et Hugo à des personnes plus sympathiques que les Victor, Éric et Catherine.

Ce biais inconscient peut avoir des impacts, notamment professionnels, puisqu’un employé pourrait être traité différemment par son supérieur en raison de son prénom.

Écoutez Andréanne Théberge, journaliste scientifique, analyser les résultats de cette étude, mercredi, au micro de Marie-Ève Tremblay.

Elle explique aussi que les noms peuvent avoir des impacts sur le succès des politiciens. Si on poursuit dans ce sens, le prénom Bernard attirerait plus de sympathie que le prénom Christine.

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