Utilisateur-payeur

Certaines municipalités ont déjà mis en place une taxe sur l’eau pour pousser les citoyens à réduire leur consommation.

C’est le cas notamment à Lorraine, où les résidents sont facturés s’ils consomment plus de 411 litres d’eau par jour.

La pénalité de départ est de 15 dollars, mais tout dépend du nombre de litres ayant été utilisés au-dessus de la limite

Seriez-vous d’accord pour que ce type de taxe soit utilisée dans votre municipalité? Si elle est déjà appliquée, trouvez-vous cette taxe pertinente?

Écoutez Rébecca Pétrin, directrice générale d’Eau Secours, analyser le sujet, mardi, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

Selon elle, il est important d’agir auprès des industries qui consomment bien plus d’eau que les citoyens, tout en améliorant la sensibilisation auprès de la population.