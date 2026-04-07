Limites technologiques

Face aux progrès techniques de plus en plus impressionnants pour perfectionner les intelligences artificielles, plusieurs s’inquiètent qu’elles prennent un jour la place des humains.

Le docteur David Fortin a écrit plusieurs ouvrages à ce sujet et il se montre plutôt rassurant.

Selon lui, les technologies ne pourront jamais comprendre la conscience humaine, le ressenti ou les émotions, ni même copier la complexité biologique du cerveau humain.

Écoutez le Dr David Fortin, neurochirurgien, auteur du livre Le grand mirage: pourquoi l’intelligence artificielle ne remplacera jamais l’humain, mardi, avec Marie-Eve Tremblay.