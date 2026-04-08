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Son expérience à la télé-réalité «Hors Réseau»

«C’est beau d’être un guerrier, mais la vie, ce n’est pas juste un combat»

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 8 avril 2026 12:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«C’est beau d’être un guerrier, mais la vie, ce n’est pas juste un combat»
Radio textos / Cogeco Média

Connu pour son style flamboyant et son succès comme coiffeur des stars, Kevins-Kyle a surpris le Québec par sa résilience dans la télé-réalité Hors Réseau.

Sans téléphone ni luxe, il a dévoilé un homme de valeur, forgé par un passé d’intimidation brutal et un amour inconditionnel pour ses trois enfants.

Entre deux confidences sur son rôle de «papa taxi» et sa détox numérique nécessaire, il revient sur son parcours de combattant... 

Écoutez le témoignage de Kevins-Kyle, coiffeur, entrepreneur et participant de la téléréalité Hors Réseau: l’expérience, à Radio textos.

«Je ne suis pas obligé d’être seulement dans le paraître, on peut être dans l’être et le paraître, ce n’est pas l’un ou l’autre.»

Kevins-Kyle

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