Son expérience à la télé-réalité «Hors Réseau»

Connu pour son style flamboyant et son succès comme coiffeur des stars, Kevins-Kyle a surpris le Québec par sa résilience dans la télé-réalité Hors Réseau.

Sans téléphone ni luxe, il a dévoilé un homme de valeur, forgé par un passé d’intimidation brutal et un amour inconditionnel pour ses trois enfants.

Entre deux confidences sur son rôle de «papa taxi» et sa détox numérique nécessaire, il revient sur son parcours de combattant...

Écoutez le témoignage de Kevins-Kyle, coiffeur, entrepreneur et participant de la téléréalité Hors Réseau: l’expérience, à Radio textos.