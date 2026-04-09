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La question se pose à Wentworth-Nord

Nids-de-poule: les routes de gravier, la solution dans certaines municipalités?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 avril 2026 08:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Nids-de-poule: les routes de gravier, la solution dans certaines municipalités?
Plusieurs routes du Québec sont en bien mauvais état à cette période de l'année. / Adobe Stock

Les nids-de-poule sont un enjeu partout au Québec et certaines municipalités se grattent la tête pour arriver à garder un réseau local décent. 

À Wentworth-Nord, la mairesse Karine Dostie se questionne à savoir si les routes de gravier pourraient être la solution. 

Leur route principale s’est classée dans le top 10 des pires routes du Québec de CAA en 2025. 

La mairesse songe donc à ne pas paver l’ensemble des routes de la municipalité, mais précise qu’elle devra sonder la population avant de prendre une décision. 

Écoutez Karine Dostie, mairesse de Wentworth-Nord, expliquer sa réflexion au micro de Patrick Lagacé, jeudi. 

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