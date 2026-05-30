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Dans l'Ouest du pays

Les Français touchés par une forte canicule

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 30 mai 2026 07:41

Avec

Philippe Léger
Philippe Léger
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Les Français touchés par une forte canicule
Une intense vague de chaleur frappe la France depuis quelques semaines / Adobe Stock

Alors qu'une vague de chaleur précoce frappe l'ouest de l'Europe en ce mois de mai, la France se retrouve particulièrement vulnérable face au thermomètre qui grimpe.

Le chroniqueur Philippe Léger dresse un bilan contrasté de la situation en direct de Paris, où les infrastructures ne sont absolument pas adaptées à de telles températures. Seulement 25 % des foyers français disposent de la climatisation, comparativement à 60% au Québec. 

Installer ces systèmes s'avère un casse-tête majeur, notamment en raison des restrictions architecturales liées aux célèbres immeubles haussmanniens de la capitale.

Écoutez le chroniqueur Philippe Leger en direct de Paris discuter de cette canicule, samedi, au micro de Denis Lévesque.

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