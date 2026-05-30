La jalousie est-elle un poison pour le couple?

La jalousie au sein du couple est un sentiment complexe. À l'occasion de sa chronique, Ingrid Falaise aborde les dérives de ce sentiment, souvent indissociable du contrôle coercitif, de la violence conjugale et des dynamiques de perversion narcissique

Si une jalousie passagère peut s'avérer saine lorsqu'elle est exprimée, elle peut aussi basculer vers une facette beaucoup plus sombre : la jalousie morbide.

La jalousie peut aujourd'hui être facilement alimenté par la technologie, alors que la géolocalisation et la surveillance à distance peuvent accentuer cette obsession de contrôle.

Écoutez la comédienne, autrice et conférencière, Ingrid Falaise, en discuter, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.