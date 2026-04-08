Il s'est rebâti sur une nouvelle fondation

Charles Jourdain, combattant québécois de l’UFC, sera l'une des têtes d’affiche du UFC Fight Night prévu à Winnipeg le 18 avril prochain contre Kyler Phillips.
Écoutez le combattant québécois de l'UFC Charles Jourdain au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une préparation intensive avec l'entraîneur de boxe Stéphane Larouche;
- Il évoque son évolution personnelle depuis sa défaite contre Jean Silva;
- Il a été influencé par la lecture de Le courage de ne pas être aimé et la philosophie d’Alfred Adler;
- L'importance de la visualisation, de la discipline et de la coopération, citant Georges St-Pierre comme modèle;
- Jourdain combattra chez les poids coq (135 livres) et il vise une victoire spectaculaire.
Source: Mario Langlois et Charles Jourdain/Cogeco Media