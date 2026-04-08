Décès de l’ancien boxeur québécois

Le journaliste Réjean Tremblay a commenté le décès d'Alex Hilton, survenu à 61 ans, soulignant que malgré le mode de vie tumultueux de la célèbre famille de boxeurs, ce départ semble prématuré.

Bien qu'Alex fût considéré comme le moins doué de la fratrie par rapport à Matthew ou Dave, il a marqué l'époque par ses titres canadiens.

Tremblay dépeint Alex comme le plus «agréable» et le plus «sensible» des frères, tout en rappelant ses graves problèmes d'alcoolisme, précisant toutefois qu'il était sobre depuis quinze ans.

Il évoque également les liens troubles entre la boxe et la mafia de l'époque.

Écoutez Réjean Tremblay, journaliste et scénariste, commenter sur la vie et la carrière du boxeur, mercredi à Lagacé le matin.