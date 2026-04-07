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Attaque potentielle sur l'Iran

«Le Pakistan travaille très fort pour un cessez-le-feu de deux semaines»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 avril 2026 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le Pakistan travaille très fort pour un cessez-le-feu de deux semaines»
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

À quelques heures de l’ultimatum de Donald Trump servi à l’Iran pour la réouverture du détroit d’Ormuz, la situation bouge à vitesse grand V.

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire la mise au point sur la guerre au Moyen-Orient.

Les sujets abordés

  • Le Pakistan travaille d'arrache-pied pour obtenir un cessez-le-feu dans le conflit au Moyen-Orient.
  • Les infrastructures iraniennes, dont le plus grand producteur d’aluminium et un complexe pétrochimique, ont été attaquées.
  • Les républicains réagissent à la rhétorique de Donald Trump.
  • États-Unis: une élection spéciale en Géorgie pourrait servir de baromètre politique.

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