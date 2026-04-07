Attaque potentielle sur l'iran

À quelques heures de l’ultimatum de Donald Trump servi à l’Iran pour la réouverture du détroit d’Ormuz, la situation bouge à vitesse grand V.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire la mise au point sur la guerre au Moyen-Orient.
Les sujets abordés
- Le Pakistan travaille d'arrache-pied pour obtenir un cessez-le-feu dans le conflit au Moyen-Orient.
- Les infrastructures iraniennes, dont le plus grand producteur d’aluminium et un complexe pétrochimique, ont été attaquées.
- Les républicains réagissent à la rhétorique de Donald Trump.
- États-Unis: une élection spéciale en Géorgie pourrait servir de baromètre politique.