Le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas vibrera au rythme des American Music Awards (AMAs), lundi soir.

Cette cérémonie, un incontournable de la scène musicale américaine, sera diffusée sur le réseau Paramount (CBS) et verra le retour de Queen Latifah à l'animation, 30 ans après sa première apparition à la barre de l'événement.

Sans surprise, Taylor Swift domine les nominations avec huit nominations, dont celles pour l'Artiste de l'année, l'Album de l'année et la Chanson de l'année.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Caherine Beauchamp en discuter avec Philippe Cantin, lundi, au Québec maintenant.