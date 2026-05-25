Pallier à la hausse du coût de la vie

L'annonce récente de la première ministre Christine Frechette concernant des allégements fiscaux sur certains produits alimentaires et les permis de conduire n'est pas suffisant, selon Québec solidaire.

Pour Ruba Ghazal, députée et cheffe parlementaire du parti, ces mesures «donnent un peu d'oxygène» aux familles, mais échouent à s'attaquer aux racines du problème.

Écoutez-la réagir aux dernières mesures économiques annoncées par Québec, lundi après-midi, au Québec maintenant.

L'animateur Philippe Cantin profites du passage de Mme Ghazal pour la questionner quant au faible taux de popularité de QS dans les sondages.