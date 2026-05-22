Financé en partie par la famille Trump

Des athlètes dopés volontairement, dont des médaillés olympiques, prendront part aux Enhanced Games, qui se dérouleront à Las Vegas du 21 au 24 mai.

Des athlètes se livreront aux épreuves du sprint de 100 mètres, de la natation et de l'haltérophilie.

L’événement, financé par une entreprise liée à Donald Trump Jr. et au cofondateur de PayPal, offrira 1 million de dollars pour un record du monde et 250 000 dollars pour une médaille d'or.

Écoutez les explications de l'ex-nageur paralympique Philippe Gagnon au micro de Philippe Cantin.