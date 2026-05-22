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Financé en partie par la famille Trump

Enhanced Games: une compétition où le dopage est permis et encouragé !

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 mai 2026 18:06

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Gagnon
Philippe Gagnon
Enhanced Games: une compétition où le dopage est permis et encouragé !
Philippe Gagnon / Cogeco Média

Des athlètes dopés volontairement, dont des médaillés olympiques, prendront part aux Enhanced Games, qui se dérouleront à Las Vegas du 21 au 24 mai.

Des athlètes se livreront aux épreuves du sprint de 100 mètres, de la natation et de l'haltérophilie.

L’événement, financé par une entreprise liée à Donald Trump Jr. et au cofondateur de PayPal, offrira 1 million de dollars pour un record du monde et 250 000 dollars pour une médaille d'or.

Écoutez les explications de l'ex-nageur paralympique Philippe Gagnon au micro de Philippe Cantin.

«En tant qu'ancien nageur, je connais le physique "normal" d'un athlète. Et là, en les regardant, ce sont vraiment des blocs de muscles. J'ai écouté une entrevue qui expliquait que l'enjeu, notamment en natation, est de trouver le bon équilibre : avoir trop de muscles ne rend pas plus rapide, cela rend plus lourd dans l'eau. Il sera donc intéressant de voir comment tout cela va se dessiner. On parle ici d'une préparation d'environ un an, alors que pour les Jeux olympiques, cela prend quatre, huit ou dix ans.»

Philippe Gagnon

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