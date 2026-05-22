Le nouveau pivot de l'ordre mondial

Pendant que les États-Unis et la Russie s'enlisent dans des conflits coûteux, la Chine de Xi Jinping s'affirme comme la puissance incontournable du XXIe siècle.

En recevant coup sur coup les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine, Pékin démontre que le centre de gravité de l'influence mondiale s'est définitivement déplacé vers l'Asie.

Le protocole grandiose réservé aux deux chefs d'État souligne la sérénité d'une Chine qui n'hésite plus à donner des leçons.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine analyser la montée en puissance de Pékin, vendredi, à Lagacé le matin.