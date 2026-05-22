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Le nouveau pivot de l'ordre mondial

«La Chine suit son cours sans broncher alors que l'Amérique improvise»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 mai 2026 08:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
«La Chine suit son cours sans broncher alors que l'Amérique improvise»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Pendant que les États-Unis et la Russie s'enlisent dans des conflits coûteux, la Chine de Xi Jinping s'affirme comme la puissance incontournable du XXIe siècle.

En recevant coup sur coup les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine, Pékin démontre que le centre de gravité de l'influence mondiale s'est définitivement déplacé vers l'Asie.

Le protocole grandiose réservé aux deux chefs d'État souligne la sérénité d'une Chine qui n'hésite plus à donner des leçons. 

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine analyser la montée en puissance de Pékin, vendredi, à Lagacé le matin.

«C’est un président chinois serein qui accueillait ces gens-là, à qui il a d’ailleurs servi des leçons assez sérieuses. [...] La Chine suit son cours sans broncher alors que l’Amérique improvise et gouverne par impulsion.» 

Jean-François Lépine

Xi Jinping a notamment critiqué les hostilités américaines envers l'Iran et maintenu une position prudente face aux demandes russes, refusant pour l'instant de s'engager dans le projet de gazoduc sibérien.

Cette posture illustre une Chine pragmatique qui tire profit des faiblesses de ses partenaires sans en devenir dépendante.

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