L'analyste Jean-François Lépine dresse un bilan sévère de la gestion des relations internationales par Donald Trump, qu'il qualifie «d'ignorance et d'improvisation».
Alors que des négociations sont en cours pour rouvrir le détroit d'Ormuz, le résultat s'annonce identique à la situation pré-conflit, mais avec une crédibilité diplomatique accrue pour l'Iran.
Écoutez la chronique sur les affaires internationales avec Jean-François Lépine, lundi à Lagacé le matin.
«Partir d'un point 1.0 pour revenir à un point 1.0, et même moindre... Les États-Unis ont perdu beaucoup de crédibilité dans tout ça et ça affaiblit le gouvernement américain.»
Autres sujets abordés:
- L'enlisement des conflits au Liban et en Ukraine, malgré les promesses de Trump.
- La visite au Canada du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.