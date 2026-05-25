L'analyste Jean-François Lépine dresse un bilan sévère de la gestion des relations internationales par Donald Trump, qu'il qualifie «d'ignorance et d'improvisation».

Alors que des négociations sont en cours pour rouvrir le détroit d'Ormuz, le résultat s'annonce identique à la situation pré-conflit, mais avec une crédibilité diplomatique accrue pour l'Iran.

Écoutez la chronique sur les affaires internationales avec Jean-François Lépine, lundi à Lagacé le matin.