Progrès ultra-rapides

L'intelligence artificielle touche tout le monde: ceux qui l'utilisent et ceux qui en sont victimes.
Et cela interpelle même le pape...
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Dans sa première encyclique «Magnifique Humanité», le pape Léon XIV alerte sur les risques de l’IA, ajoutant son poids moral à un mouvement grandissant de grogne contre la vitesse à laquelle l’IA transforme nos vies.
- On fait le suivi des prix du pétrole et des marchés boursiers mondiaux à la suite des déclarations, ce week-end, voulant que l’on soit près d’un accord pour ouvrir le détroit d'Ormuz.