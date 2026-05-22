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Fin de semaine de compétition

Grand Prix du Canada: la nouvelle course sprint en mettra plein la vue

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 mai 2026 17:58

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alex Tagliani
Alex Tagliani
Grand Prix du Canada: la nouvelle course sprint en mettra plein la vue
Les amateurs de course verront pour la première fois une course sprint sur le circuit Gilles-Villeneuve. / La Presse Canadienne

Le Grand Prix du Canada est officiellement lancé avec, comme nouveauté, une course sprint de 24 tours qui se déroulera samedi, remplaçant la séance de qualifications pour la course du dimanche.

Quels pilotes les amateurs devront-ils surveiller durant cette fin de semaine de course ?

L'expert en Formule 1 Alex Tagliani discute de la nouvelle réglementation sur les moteurs des monoplaces. Ceux-ci seront désormais propulsés à 55 % par combustion et à 45 % par une batterie électrique.

Écoutez l'expert F1 et course automobile Alex Tagliani discuter des nouveautés du Grand Prix du Canada, vendredi, au Québec maintenant.

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