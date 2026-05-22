Fin de semaine de compétition

Le Grand Prix du Canada est officiellement lancé avec, comme nouveauté, une course sprint de 24 tours qui se déroulera samedi, remplaçant la séance de qualifications pour la course du dimanche.

Quels pilotes les amateurs devront-ils surveiller durant cette fin de semaine de course ?

L'expert en Formule 1 Alex Tagliani discute de la nouvelle réglementation sur les moteurs des monoplaces. Ceux-ci seront désormais propulsés à 55 % par combustion et à 45 % par une batterie électrique.

Écoutez l'expert F1 et course automobile Alex Tagliani discuter des nouveautés du Grand Prix du Canada, vendredi, au Québec maintenant.