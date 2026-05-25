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Record historique atteint

Vague exceptionnelle de chaleur: l'Europe suffoque déjà

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 mai 2026 16:25

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Vague exceptionnelle de chaleur: l'Europe suffoque déjà
Une fontaine à Paris. / Photo AP

L’Europe traverse actuellement une période de chaleur exceptionnelle et précoce, avec des records de température battus dans plusieurs pays alors que nous sommes toujours au printemps.

Du Royaume-Uni, où le mercure a frôlé les 35 °C à Londres, jusqu'à l'Espagne et au Portugal, où l'on prévoit des pointes à 40 °C, cette canicule surprend par son intensité et son arrivée hâtive dans la saison. 

Écoutez Romain Chauvet, journaliste indépendant basé à Madrid, faire le point sur la situation, lundi après-midi, au micro de Philippe Cantin.

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