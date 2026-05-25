Record historique atteint

L’Europe traverse actuellement une période de chaleur exceptionnelle et précoce, avec des records de température battus dans plusieurs pays alors que nous sommes toujours au printemps.

Du Royaume-Uni, où le mercure a frôlé les 35 °C à Londres, jusqu'à l'Espagne et au Portugal, où l'on prévoit des pointes à 40 °C, cette canicule surprend par son intensité et son arrivée hâtive dans la saison.

Écoutez Romain Chauvet, journaliste indépendant basé à Madrid, faire le point sur la situation, lundi après-midi, au micro de Philippe Cantin.