Témoignage d'un fan des Canadiens

Grand partisan des Canadiens, Michael Charest revient tout juste d'une expédition de 24 heures en Caroline avec Chrono Aviation. Pour ce voyage éclair, il était accompagné de 189 autres partisans du Tricolore à bord d'un Boeing rempli d'anecdotes et d'enthousiasme.
Écoutez Michael Charest raconter son expérience, lundi, au Québec maintenant.
«Les partisans en Caroline, c'est quelque chose [...] de façon négative [...] Il y avait une petite fille, assise trois rangées en avant de moi, qui s'est retournée et m'a fait un doigt d'honneur [...] C'était intense. [...] C'est bruyant, ils connaissent leur hockey et ils veulent gagner la Coupe Stanley.»