Requalification et perfectionnement

Un peu plus de la moitié des Québécois ont un niveau insuffisant de littératie pour comprendre un texte plus complexe, comme une directive au travail, un contrat ou un texte de la longueur d’un article de journal, souligne un rapport de la Fondation pour l’alphabétisation dévoilé lundi.

Le constat inquiète puisqu'il signifie que certains travailleurs abandonnent les programmes de requalification professionnelle, élaborés pour améliorer leurs perspectives d’emploi.

Écoutez la journaliste du réseau Cogeco Any Guillemette faire le point sur la situation, lundi, au micro de Philippe Cantin.