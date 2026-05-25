Dénonciations d'agressions sexuelles

Les dénonciations se poursuivent dans ce qui convient de parler de l'affaire Patrick Bruel. Une trentaine de femmes ont témoigné publiquement de violences sexuelles, avec 15 plaintes déposées.

Bruel doit-il mettre en branle sa tournée estivale dont le début est prévu le 16 juin? Ou pas?

Écoutez à ce sujet le journaliste français Christophe Barbier en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

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