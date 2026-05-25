Dénonciations d'agressions sexuelles

Les dénonciations se poursuivent dans ce qui convient de parler de l'affaire Patrick Bruel. Une trentaine de femmes ont témoigné publiquement de violences sexuelles, avec 15 plaintes déposées.
Bruel doit-il mettre en branle sa tournée estivale dont le début est prévu le 16 juin? Ou pas?
Écoutez à ce sujet le journaliste français Christophe Barbier en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La tournée étisvale de Bruel, prévue dans 43 villes à partir du 16 juin, soulève des enjeux juridiques, économiques et politiques;
- Certains maires demandent son annulation, tandis que Bruel, soutenu par ses avocats, maintient son innocence.
- Barbier compare la situation à celles d'autres vedettes françaises, évoquant la pression médiatique, la présomption d’innocence et l’impact sur l’écosystème culturel français.