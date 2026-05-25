Où en sommes-nous?

Bien que des rumeurs d'accord aient circulé, le ton demeure prudent, quant à l'issue du conflit au Moyen-Orient.

L'Iran espère la réouverture du détroit d'Ormuz et le dégel de certains avoirs bancaires, tandis que l'administration Trump, bien qu'optimiste, affirme ne pas être pressée de conclure.

La question du programme nucléaire iranien reste au cœur des discussions, Washington voulant à tout prix empêcher l'accès à l'arme nucléaire.

Écoutez Valérie Beaudoin, spécialiste en politique américaine, faire le point sur l'état des négociations entre Washington et Téhéran.