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Mères renvoyées, bébés restés

Séparation de famille au Québec: l'ASFC multiplie les avis d'expulsion

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 mai 2026 16:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Séparation de famille au Québec: l'ASFC multiplie les avis d'expulsion
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Une tendance inquiétante se dessine dans les activités de l'Agence des services frontaliers du Canada (AFSC): une hausse marquée des renvois de personnes immigrantes à partir du Québec, menant souvent à des séparations familiales déchirantes.

Le Québec est passé de 30 % des renvois canadiens en 2022 à 55 % pour le premier trimestre de 2026. Cette situation place de nombreuses familles dans des impasses juridiques et humaines que les experts jugent atroces.

Écoutez Marie-Odile Marcotte, avocate en matière de droit des réfugiés et de l'immigration, faire le point, lundi, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle rapporte des cas troublants, notamment celui d'une mère séparée de son nourrisson de quelques semaines lors d'une tentative de renvoi, alors que le père et l'enfant pouvaient légalement demeurer au pays. 

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