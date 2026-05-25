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Troisième match, Canadiens-Hurricanes

Les Canadiens à domicile: pour le meilleur et pour le pire

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 mai 2026 16:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Les Canadiens à domicile: pour le meilleur et pour le pire
Esprit sportif / Cogeco Média

Alors que l'effervescence des séries éliminatoires bat son plein, les Canadiens de Montréal affichent un bilan mitigé au Centre Bell.

Entre l'excitation de la foule et la pression des résultats, la troupe de Martin St-Louis peine à transformer son domicile en véritable forteresse cette saison.

Le chroniqueur sportif Meeker Guerrier souligne que malgré les inquiétudes des partisans, une défaite en séries n'est pas fatidique, l'important étant la manière dont l'équipe rebondira lors du prochain affrontement.

Écoutez-le faire le point sur les performances du CH, lundi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

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