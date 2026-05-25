Troisième match, Canadiens-Hurricanes

Alors que l'effervescence des séries éliminatoires bat son plein, les Canadiens de Montréal affichent un bilan mitigé au Centre Bell.

Entre l'excitation de la foule et la pression des résultats, la troupe de Martin St-Louis peine à transformer son domicile en véritable forteresse cette saison.

Le chroniqueur sportif Meeker Guerrier souligne que malgré les inquiétudes des partisans, une défaite en séries n'est pas fatidique, l'important étant la manière dont l'équipe rebondira lors du prochain affrontement.

Écoutez-le faire le point sur les performances du CH, lundi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.