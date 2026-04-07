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L'Iran répond à Trump

«Notre civilisation va peut-être mourir, mais elle va aussi renaître»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 avril 2026 15:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Notre civilisation va peut-être mourir, mais elle va aussi renaître»
Des femmes brandissent des drapeaux iraniens et un portrait du guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, lors d’une cérémonie commémorative au centre-ville de Téhéran. Cet hommage est dédié aux écoliers tués le 28 février dernier lors d’une frappe contre une école de la ville de Minab, dans le sud du pays. / AP Photo/Vahid Salemi

Donald Trump a déclaré que si les Iraniens n’ouvraient pas le détroit d’Ormuz d’ici mardi 20 h, une «civilisation entière se verrait anéantie».

Ces propos ont évidemment fait beaucoup réagir, même chez des sympathisants naturels de l’actuel président américain, tels que Tucker Carlson ou Alex Jones.

Chez nous, le premier ministre canadien Mark Carney a invité son homologue américain à respecter le droit international.

Écoutez les comptes-rendus de la situation du côté américain avec Valérie Beaudoin, et du côté d’Ottawa avec le journaliste Antoine Trépanier de La Presse.

«La civilisation va peut-être mourir, mais elle va renaître. On voit à quel point des gens sont prêts à devenir des martyrs pour l’Iran ou à se battre contre le régime. De son côté, l’ambassadeur iranien à l’ONU a affirmé au cours de la dernière heure qu’ils ne sont pas en guerre contre les pays du Golfe. Ils visent plutôt des bases ou des intérêts américains. Il rappelle qu’ils ne voulaient pas de cette guerre, mais qu’ayant été attaqués, ils ne sont pas les agresseurs.»

Valérie Beaudoin sur la réaction iranienne aux propos de Donald Trump

«Monsieur Carney a affirmé qu'il y a un décalage entre les déclarations publiques et les discussions privées dans ce dossier. Il a réitéré que le Canada demande une désescalade ainsi que la négociation d'un cessez-le-feu durable. Ottawa souhaite calmer le jeu et demeure prudent, une approche qui a été saluée par l'ensemble de la classe politique canadienne aujourd'hui.»

Antoine Trépanier

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