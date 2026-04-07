L'Iran répond à Trump

Donald Trump a déclaré que si les Iraniens n’ouvraient pas le détroit d’Ormuz d’ici mardi 20 h, une «civilisation entière se verrait anéantie».

Ces propos ont évidemment fait beaucoup réagir, même chez des sympathisants naturels de l’actuel président américain, tels que Tucker Carlson ou Alex Jones.

Chez nous, le premier ministre canadien Mark Carney a invité son homologue américain à respecter le droit international.

Écoutez les comptes-rendus de la situation du côté américain avec Valérie Beaudoin, et du côté d’Ottawa avec le journaliste Antoine Trépanier de La Presse.