Détroit d'Ormuz et accords d'Abraham

Justin Massie analyse les récentes publications de Donald Trump concernant le blocus du détroit d'Ormuz et les accords d'Abraham.

Selon l'expert, le président américain cherche une entente négociée avec l'Iran, quitte à exclure la question des missiles balistiques et des drones, afin de pacifier la région.

Toutefois, Israël reste farouchement opposé à cet accord provisoire.

Le professeur Massie souligne également l'inefficacité relative des cinq semaines de bombardements américano-israéliens : l'Iran aurait préservé 70 % de ses capacités de missiles souterraines, rendant toute capitulation illusoire sans une intervention au sol, une option exclue par Washington.

Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique, professeur titulaire au département de science politique à l'UQAM, lundi.