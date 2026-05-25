 Aller au contenu
Détroit d'Ormuz et accords d'Abraham

«Israël ne semble pas du tout favorable à l'accord provisoire»

par 98.5

0:00
9:39

Entendu dans

La commission

le 25 mai 2026 13:10

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Israël ne semble pas du tout favorable à l'accord provisoire»
Le président Donald Trump dépose une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu au cimetière national d'Arlington, le lundi 25 mai 2026, à Arlington, en Virginie, à l'occasion du Memorial Day. / (AP Photo/Alex Brandon)

Justin Massie analyse les récentes publications de Donald Trump concernant le blocus du détroit d'Ormuz et les accords d'Abraham.

Selon l'expert, le président américain cherche une entente négociée avec l'Iran, quitte à exclure la question des missiles balistiques et des drones, afin de pacifier la région.

Toutefois, Israël reste farouchement opposé à cet accord provisoire.

Le professeur Massie souligne également l'inefficacité relative des cinq semaines de bombardements américano-israéliens : l'Iran aurait préservé 70 % de ses capacités de missiles souterraines, rendant toute capitulation illusoire sans une intervention au sol, une option exclue par Washington.

Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique, professeur titulaire au département de science politique à l'UQAM, lundi.

«Pour la grande variable dans la négociation présentement, c'est aussi Israël qui ne semble pas du tout favorable à l'accord provisoire ou de l'entente possible qui est en train de se conclure entre l'Iran et les États-Unis, parce que justement, ça ne va pas nécessairement empêcher l'Iran de continuer à produire des capacités pour être capable de frapper Israël dans l'avenir.»

Justin Massie

Vous aimerez aussi

Pénurie de pétrole et vacances: «Je ne suis pas certaine que j'irais en Europe»
La commission
Pénurie de pétrole et vacances: «Je ne suis pas certaine que j'irais en Europe»
0:00
4:51
Flottille pour Gaza: Ottawa convoque l'ambassadeur israélien
Lagacé le matin
Flottille pour Gaza: Ottawa convoque l'ambassadeur israélien
0:00
7:59
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les Canadiens doivent «créer du chaos» face aux Hurricanes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premier match à domicile
Les Canadiens doivent «créer du chaos» face aux Hurricanes
Un outil pour détecter le THC dans l'haleine débarque au Québec
Rattrapage
Dépister sur les lieux de travail
Un outil pour détecter le THC dans l'haleine débarque au Québec
Tensions à la CAQ, détaxe en épicerie et code du bâtiment
Rattrapage
Le choc des idées à La commission
Tensions à la CAQ, détaxe en épicerie et code du bâtiment
Deux référendums à venir au sein du Canada? «Mark Carney s'est un peu réveillé»
Rattrapage
Le premier ministre marche sur des oeufs
Deux référendums à venir au sein du Canada? «Mark Carney s'est un peu réveillé»
Littératie au Québec: un frein à la richesse collective
Rattrapage
Nouvelle étude
Littératie au Québec: un frein à la richesse collective
Construction d'écoles: Gabriel Nadeau-Dubois dénonce le «favoritisme» de la CAQ
Rattrapage
Disparité marquée dans les investissements
Construction d'écoles: Gabriel Nadeau-Dubois dénonce le «favoritisme» de la CAQ
Hécatombe d'oiseaux: comment freiner l'instinct chasseur des chats
Rattrapage
Plusieurs millions tués chaque année au Canada
Hécatombe d'oiseaux: comment freiner l'instinct chasseur des chats
Gilles Villeneuve désigné «personnage historique»
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Gilles Villeneuve désigné «personnage historique»
«Bald Fest»: un festival pour célébrer les hommes chauves à Londres
Rattrapage
Complexes et standards de beauté
«Bald Fest»: un festival pour célébrer les hommes chauves à Londres
Hypertension et nutrition: consommez-vous trop de sel et de sucre?
Rattrapage
Nouvelle étude
Hypertension et nutrition: consommez-vous trop de sel et de sucre?
Alberta: entre griefs économiques et connexions avec la mouvance MAGA
Rattrapage
Imbroglio référendaire
Alberta: entre griefs économiques et connexions avec la mouvance MAGA
Crise du pétrole: faut-il faire une croix sur les voyages à l'étranger cet été?
Rattrapage
Annulation de vols
Crise du pétrole: faut-il faire une croix sur les voyages à l'étranger cet été?
Chômage des jeunes: des politiques publiques jugées obsolètes et bureaucratiques
Rattrapage
Marché de l'emploi
Chômage des jeunes: des politiques publiques jugées obsolètes et bureaucratiques
Hommage à Gilles Villeneuve, icône de la course automobile
Rattrapage
Désigné «personnage historique du Québec»
Hommage à Gilles Villeneuve, icône de la course automobile