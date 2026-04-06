Analyste pour le Réseau des sports, dimanche, durant la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Devils du New Jersey, Danièle Sauvageau a pu mesurer les erreurs commises par les hommes de Martin St-Louis.
Écoutez Danièle Sauvageau en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une baisse de régime prévisible après la nouvelle de la qualification pour les séries en après-midi;
- «C'est réalisable de finir premiers, et pourquoi pas?»
- On parle des enjeux de stratégie des Canadiens;
- Demidov commet sa part de perte de rondelles au sein de la première unité d'avantage numérique?
- Danièle Sauvageau nous parle du triomphe de 3-0 de la Victoire de Montréal contre Ottawa sans la capitaine Marie-Philip Poulin;
- Le retour d'Erin Ambrose à la défense;
- L’importance de la profondeur de la Victoire avec des joueuses comme Catherine Dubois,
- Laura Stacey a élevé son jeu d'un cran;
- La Victoire a refait la distribution de ses effectifs et ça marche.