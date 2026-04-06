 Aller au contenu
Canadiens de Montréal

«C'est réalisable de finir premiers, et pourquoi pas?» -Danièle Sauvageau

par 98.5 Sports

0:00
18:09

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 avril 2026 20:33

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Danièle Sauvageau
Danièle Sauvageau
«C'est réalisable de finir premiers, et pourquoi pas?» -Danièle Sauvageau
Danièle Sauvageau / Cogeco Média

Analyste pour le Réseau des sports, dimanche, durant la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Devils du New Jersey, Danièle Sauvageau a pu mesurer les erreurs commises par les hommes de Martin St-Louis.

Écoutez Danièle Sauvageau en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une baisse de régime prévisible après la nouvelle de la qualification pour les séries en après-midi;
  • «C'est réalisable de finir premiers, et pourquoi pas?»
  • On parle des enjeux de stratégie des Canadiens;
  • Demidov commet sa part de perte de rondelles au sein de la première unité d'avantage numérique?
  • Danièle Sauvageau nous parle du triomphe de 3-0 de la Victoire de Montréal contre Ottawa sans la capitaine Marie-Philip Poulin;
  • Le retour d'Erin Ambrose à la défense;
  • L’importance de la profondeur de la Victoire avec des joueuses comme Catherine Dubois,
  • Laura Stacey a élevé son jeu d'un cran;
  • La Victoire a refait la distribution de ses effectifs et ça marche.

Vous aimerez aussi

Un défi de «taille» attend les Canadiens en séries éliminatoires
Lagacé le matin
Un défi de «taille» attend les Canadiens en séries éliminatoires
0:00
5:00
«Cette reconstruction avance à vitesse grand V» - Jeremy Filosa
La commission
«Cette reconstruction avance à vitesse grand V» - Jeremy Filosa
0:00
12:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«C'est le temps de céder la place» -Michel Y. Lacroix
Rattrapage
La retraite après plus de 36 ans à RDS
«C'est le temps de céder la place» -Michel Y. Lacroix
Finale universitaire, Éli Jolin et les Raptors à la dérive
Rattrapage
Basketball
Finale universitaire, Éli Jolin et les Raptors à la dérive
Les blessures s'accumulent chez les Blue Jays
Rattrapage
Mauvais début de saison
Les blessures s'accumulent chez les Blue Jays
Eli Jolin jouera en NCAA avec Santa Clara à la rentrée
Rattrapage
Un Québécois joueur de l'année préuniversitaire
Eli Jolin jouera en NCAA avec Santa Clara à la rentrée
«Il ne restait plus de gaz dans le réservoir» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le revers des Canadiens face aux Devils
«Il ne restait plus de gaz dans le réservoir» -Tony Marinaro
«Les entraîneurs doivent avoir hâte que ça se passe» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
50e but de Cole Caufield
«Les entraîneurs doivent avoir hâte que ça se passe» -Stéphane Waite
«Être coach, c'est passer d'égoïste à altruiste» -Martin Laurendeau
Rattrapage
Ça sent la coupe
«Être coach, c'est passer d'égoïste à altruiste» -Martin Laurendeau
La Victoire blanchit la Charge d'Ottawa 3 à 0 et grimpe au 1er rang de la LPHF
Rattrapage
Hockey féminin
La Victoire blanchit la Charge d'Ottawa 3 à 0 et grimpe au 1er rang de la LPHF
«Les Canadiens ne peuvent pas seulement avoir du succès, il peuvent aller loin»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le premier trio
«Les Canadiens ne peuvent pas seulement avoir du succès, il peuvent aller loin»
«Voir Cole Caufield atteindre le plateau des 50 buts à 25 ans était inespéré»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dany Dubé louange l'attaquant
«Voir Cole Caufield atteindre le plateau des 50 buts à 25 ans était inespéré»
«Cole Caufield, c'est bien plus qu'un marqueur de buts: il sait jouer la game»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
À un but du plateau des 50
«Cole Caufield, c'est bien plus qu'un marqueur de buts: il sait jouer la game»
«C'est fantastique: le projet est juste magique» -Laurent Ciman
Rattrapage
Entraîneur adjoint avec le FC Supra du Québec
«C'est fantastique: le projet est juste magique» -Laurent Ciman
Pas moins de 20 milliards $ de paris sportifs pour la NCAA
Rattrapage
March Madness
Pas moins de 20 milliards $ de paris sportifs pour la NCAA
«C'est une étape importante pour ce groupe» -Arpon Basu
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La victoire contre le Lightning
«C'est une étape importante pour ce groupe» -Arpon Basu