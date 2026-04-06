Analyste pour le Réseau des sports, dimanche, durant la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Devils du New Jersey, Danièle Sauvageau a pu mesurer les erreurs commises par les hommes de Martin St-Louis.

Écoutez Danièle Sauvageau en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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