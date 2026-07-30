L'attaquant des Sharks passe à la banque

Les Sharks de San Jose ont sorti le chéquier en octroyant une prolongation de contrat historique de 5 ans et 94 millions $ à Macklin Celebrini.

Avec une moyenne de 18,8 millions $ par saison, il deviendra le joueur le mieux payé de la Ligue nationale.

Alors que la masse salariale de la LNH continue de grimper, cette explosion des salaires pourrait toutefois causer des maux de tête aux Canadiens de Montréal à long terme, lorsque ses joueurs clés chercheront à renouveler leur entente après avoir signé à rabais.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la situation, jeudi, à Cantin le matin.

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