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Sauvetage en Iran

La mission est comparée à la résurrection de Jésus-Christ

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 avril 2026 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La mission est comparée à la résurrection de Jésus-Christ
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a tenu un long point de presse, lundi, durant lequel il a menacé d’anéantir l’Iran, notamment en ciblant le détroit d’Ormuz ainsi que des infrastructures énergétiques et civiles.

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet en compagnie de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Décompte de destruction pour 20 heures, mardi soir, pour l'Iran?
  • Minimalement, les États-Unis veulent une réouverture sécuritaire du détroit d'Ormuz;
  • Donald Trump critique les journalistes qui auraient mis en danger l'opération de sauvetage militaire en Iran;
  • Dieu, plus que jamais, est présent à la Maison-Blanche: la mission de sauvetage en Iran est comparée à la résurrection de Jésus-Christ.

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