Le président américain Donald Trump a tenu un long point de presse, lundi, durant lequel il a menacé d’anéantir l’Iran, notamment en ciblant le détroit d’Ormuz ainsi que des infrastructures énergétiques et civiles.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Décompte de destruction pour 20 heures, mardi soir, pour l'Iran?
- Minimalement, les États-Unis veulent une réouverture sécuritaire du détroit d'Ormuz;
- Donald Trump critique les journalistes qui auraient mis en danger l'opération de sauvetage militaire en Iran;
- Dieu, plus que jamais, est présent à la Maison-Blanche: la mission de sauvetage en Iran est comparée à la résurrection de Jésus-Christ.