Sauvetage en Iran

Le président américain Donald Trump a tenu un long point de presse, lundi, durant lequel il a menacé d’anéantir l’Iran, notamment en ciblant le détroit d’Ormuz ainsi que des infrastructures énergétiques et civiles.

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet en compagnie de Philippe Cantin.

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