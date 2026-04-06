Grâce à une séparation entre la maison et le terrain, certains acheteurs américains peuvent se procurer une propriété pour la somme relativement faible de 260 000 $, révèle un récent article de La Presse.

Ce concept de fiducies foncières communautaires, qui permet à plusieurs personnes d’acquérir une maison, se répand de plus en plus au Canada. Un premier organisme utilisant ce modèle a d’ailleurs récemment été annoncé au Québec.

Écoutez Samuel Gervais, codirecteur général et cofondateur de l’organisme Territoires solidaires, en discuter lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.