Nouvelle stations sur la ligne bleue

La Société de transport de Montréal s'associe avec le promoteur immobilier Vincent Chiara du Groupe Mach dans le but de construire de nouveaux logements près des nouvelles stations de la ligne bleue qui sont actuellement en construction.

Ces nouvelles unités offriront des logements 3 1/2, des studios ainsi que des 4 1/2. La valeur totale du projet s'élève à 80 millions.

Écoutez le président et fondateur du Groupe Mach, Vincent Chiara, discuter de ce partenariat avec la STM, lundi, à La commission.