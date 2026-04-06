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Spécial «Numérique» | L'énigme du lundi 6 avril

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 avril 2026 06:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Spécial «Numérique» | L'énigme du lundi 6 avril
Lagacé le matin / Cogeco Média

Écoutez l'énigme du lundi 6 avril à l'émission de Patrick Lagacé.

Voici d'ailleurs la réponse à l’énigme de vendredi: «Truffe».

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