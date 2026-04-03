Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et son acolyte Pierre Gervais reçoivent deux entraîneurs de renom : Martin Laurendeau et Marc Ramsay.

Ancien joueur du circuit ATP, Martin Laurendeau a représenté le Canada aux Jeux olympiques de 1988 et a été capitaine de l'équipe de la Coupe Davis pendant 13 ans.

Dans les années 1990, il est devenu entraîneur et a contribué à l'essor de nombreux talents canadiens tels que Denis Shapovalov, Daniel Nestor et Gabriel Diallo. Aujourd'hui, il occupe le poste de chef du tennis masculin chez Tennis Canada.

Marc Ramsay est entraîneur de boxe chez Eye of the Tiger Management.

Il cumule plus de trente ans d'expérience dans le milieu et a collaboré avec de grands noms tels qu'Artur Beterbiev, Jean Pascal et David Lemieux.

Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec Marc Ramsay et Martin Laurendeau, ce vendredi, aux Amateurs de sports.