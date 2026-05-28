Décédé à 60 ans

Meeker Guerrier revient sur le décès de l'ancien attaquant du Canadien de Montréal, Claude Lemieux.

Il remémore sa carrière marquée par la conquête de quatre coupes Stanley, un trophée Conn Smythe et des participations avec Équipe Canada en 1987 et en 1996.

Écoutez Meeker Guerrier ce jeudi au micro de Philippe Cantin.

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