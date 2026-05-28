Décès d'un joueur d'exception

Claude Lemieux, ancien attaquant du Canadien ayant mené à la conquête de la Coupe Stanley en 1986, est décédé à 60 ans, trois jours après avoir porté le flambeau au Centre Bell lors du match contre les Hurricanes.

C'est tout le monde du hockey québécois qui pleure la nouvelle.

Écoutez son ancien entraîneur du CH, Jean Perron, et l'entraîneur des Nordiques, Michel Bergeron, lui rendre hommage, jeudi au Québec maintenant.

Celui que l'on surnommait «Pépé», pour son caractère de peste, a disputé 1215 matchs en 22 saisons dans la LNH.

Il a gagné la Coupe Stanley à quatre reprises avec trois équipes différentes: avec le Canadien de Montréal (1986), avec les Devils du New Jersey (1995 et 2000) et avec l’Avalanche du Colorado (1996).