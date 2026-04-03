À un but du plateau des 50

Les Canadiens sont à Newark, au New Jersey, en vue de leur affrontement face aux Devils ce samedi. Les Devils rendront la pareille aux Canadiens ce dimanche en leur rendant visite au Centre Bell.
Écoutez le descripteur du hockey des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, au micro de Mario Langlois.
Parmi les sujets abordés
- Les commentaires de Martin St-Louis sur la fin de saison, les performances de Cole Caufield et de Nick Suzuki.
- Les commentaires de Nick Suzuki sur son rendement et celui de ses coéquipiers.
- Nick Suzuki sera-t-il le prochain gagnant du trophée Selke ?
- Kaiden Guhle et Phillip Danault ont raté l'entraînement vendredi.
«Cole Caufield, c'est bien plus qu'un marqueur de buts: il sait jouer la game.»