Les Canadiens sont éliminés par les Hurricanes

Écoutez les commentaires d'après-match de Dany Dubé et de Jérémie Rainville, suivis du point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis, à partir de 21:25.
«Je sais qu'on ne passe pas au prochain tour et qu'on ne gagnera pas le championnat, mais il y a beaucoup de victoires dans ce qu'on a fait cette année. Je pense que ça va nous aider à continuer de progresser.»
«Ça fait combien de matchs de séries que la Caroline a joués dans les six ou sept dernières années? Autour de 80? Tu le vois que c’est une équipe d’expérience. Leurs détails sont là, puis c’est ça que ça prend. Ça prend plus de détails dans notre game, et c’est normal, là où on est dans notre parcours, de ne pas être aussi détaillés qu'une équipe qui a 100 matchs de séries d'expérience. »