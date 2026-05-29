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Les Canadiens sont éliminés par les Hurricanes

«Il y a beaucoup de victoires dans ce qu'on a fait cette année» -Martin St-Louis

par 98.5

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 mai 2026 23:37

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Il y a beaucoup de victoires dans ce qu'on a fait cette année» -Martin St-Louis
L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Martin St-Louis, attend à la fin de la ligne de poignées de main après le match numéro 5 de la finale de l'Association de l'Est des séries éliminatoires de la Coupe Stanley de la LNH contre les Hurricanes de la Caroline à Raleigh, en Caroline du Nord, le vendredi 29 mai 2026. / AP Photo/Karl DeBlaker

Écoutez les commentaires d'après-match de Dany Dubé et de Jérémie Rainville, suivis du point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis, à partir de 21:25.

«Je sais qu'on ne passe pas au prochain tour et qu'on ne gagnera pas le championnat, mais il y a beaucoup de victoires dans ce qu'on a fait cette année. Je pense que ça va nous aider à continuer de progresser.»

Martin St-Louis sur la saison 2025-2026

«Ça fait combien de matchs de séries que la Caroline a joués dans les six ou sept dernières années? Autour de 80? Tu le vois que c’est une équipe d’expérience. Leurs détails sont là, puis c’est ça que ça prend. Ça prend plus de détails dans notre game, et c’est normal, là où on est dans notre parcours, de ne pas être aussi détaillés qu'une équipe qui a 100 matchs de séries d'expérience. »

Martin St-Louis sur le dernier adversaire des Canadiens

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