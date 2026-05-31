La famille de Claude Lemieux a annoncé que le cerveau du défunt hockeyuer serait offert à la science.

C'est à l'Université de Boston que des tests seront effectués dans le cadre de recherches sur les commotions cérébrales. En agissant ainsi, la famille espère pouvoir aider les futurs hockeyeurs qui souffrent de séquelles liées aux coups répétitifs à la tête.

Écoutez la revue de presse de la journaliste Caroline Bertrand, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.