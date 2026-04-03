Le gynécologue de Marie-Eve radié

Le gynécologue montréalais Roberto Fernandez, qui a plaidé coupable d’avoir manqué de respect, d’écoute et de considération envers des patientes, a été radié pour trois mois.
Écoutez Marie-Ève Tremblay, qui a été la patiente de ce gynécologue, raconter son expérience, puis en discuter avec la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée.
«J’ai vécu la même chose. Avant cette expérience, j’avais une très grande confiance. Il a commencé à insérer le stérilet sans me prévenir. La réaction de mon corps a été immédiate: je me suis mise à hurler de douleur, à pleurer, à perdre le contrôle de mon corps. C’était comme si une main avait saisi l’intérieur de mon corps et le tordait. Je hurlais. Et comment ce médecin a-t-il réagi? “Respirez, vous allez perdre connaissance.” C’était un cauchemar. Sylvie, c’est la plus grande douleur que j’ai vécue de toute ma vie.»
L'animatrice discute ensuite du sentiment d'impuissance qu'elle avait eu dans cette situation.