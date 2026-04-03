Le gynécologue de Marie-Eve radié

Le gynécologue montréalais Roberto Fernandez, qui a plaidé coupable d’avoir manqué de respect, d’écoute et de considération envers des patientes, a été radié pour trois mois.

Écoutez Marie-Ève Tremblay, qui a été la patiente de ce gynécologue, raconter son expérience, puis en discuter avec la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée.