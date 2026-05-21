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Grande entrevue avec Véronique Claveau

Parodie «Titanique»: «C'est une lettre d'amour à Céline»

par 98.5

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40:28

Entendu dans

Radio textos

le 21 mai 2026 12:12

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Parodie «Titanique»: «C'est une lettre d'amour à Céline»
Catherine Beauchamp et Véronique Claveau / Cogeco Média

La talentueuse Véronique Claveau se prépare à incarner de nouveau Céline Dion, cette fois dans la parodie musicale Titanique. Ce spectacle, qui a connu un immense succès à New York, sera présenté à l'Espace St-Denis du 6 juin au 23 août. 

L'artiste y interprète une version déjantée de la diva québécoise dans une toute autre version de l'histoire de Jack et Rose du célèbre film Titanic.

Écoutez Véronique Claveau discuter de ses nombreux projets et de son rapport avec l'œuvre de Céline Dion, jeudi midi, à Radio textos avec Catherine Beauchamp.

«C'est une lettre d'amour à Céline. [...] Je la fais avec respect, avec admiration, avec amour. Céline, c'est quelqu'un qui aime rire, qui est dans la folie, donc je vais vraiment là.» 

Véronique Claveau

Véronique Claveau confie que Céline Dion a été sa «bougie d'allumage» dès l'âge de 10 ans. Malgré son immense talent d'imitatrice, elle insiste sur le fait qu'elle ne cherche pas à devenir une «personnificatrice» sérieuse, préférant le plaisir de la parodie et de l'interprétation théâtrale. 

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