Grande entrevue avec Véronique Claveau

La talentueuse Véronique Claveau se prépare à incarner de nouveau Céline Dion, cette fois dans la parodie musicale Titanique. Ce spectacle, qui a connu un immense succès à New York, sera présenté à l'Espace St-Denis du 6 juin au 23 août.

L'artiste y interprète une version déjantée de la diva québécoise dans une toute autre version de l'histoire de Jack et Rose du célèbre film Titanic.

Écoutez Véronique Claveau discuter de ses nombreux projets et de son rapport avec l'œuvre de Céline Dion, jeudi midi, à Radio textos avec Catherine Beauchamp.