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Une page d'histoire pour La Victoire de Montréal

Première Coupe Walter: «C’est de la résilience pure» -Danièle Sauvageau

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Entendu dans

Radio textos

le 21 mai 2026 10:22

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Danièle Sauvageau
Danièle Sauvageau
Première Coupe Walter: «C’est de la résilience pure» -Danièle Sauvageau
Première Coupe Walter: «C’est de la résilience pure» -Danièle Sauvageau / Adrian Wyld / La Presse Canadienne

La Victoire de Montréal a écrit une page d'histoire en remportant pour la toute première fois la Coupe Walter grâce à un gain de 4 à 0 lors du quatrième match de la finale de la LPHF contre la Charge d'Ottawa.

Malgré un pointage final qui peut sembler à sens unique, l'équipe a dû trimer dur, inscrivant trois buts en troisième période pour sceller l'issue de cette longue et exigeante saison.

Écoutez la directrice générale de La Victoire de Montréal, Danièle Sauvageau, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Catherine Beauchamp.

Elle ne cachait pas sa fierté et son émotion après ce triomphe historique. L'équipe a dû surmonter de nombreux obstacles dans les dernières semaines, incluant des blessures et un virus qui a frappé les joueuses, en plus d'un calendrier particulièrement chargé.

«Lorsque je regarde ces femmes, ces athlètes, c'est de la résilience pure [...] d'avoir été chercher ce qu'on avait besoin justement pour remporter cette fameuse coupe qu'on ramène à la maison cet après-midi.»

Danièle Sauvageau

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